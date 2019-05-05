При возгорании SSJ-100 выжили 37 человек

Следственный комитет России сообщил, что во время аварийной посадки самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево выжили 37 человек.

Как сообщил «Ленте.ру» представитель СКР, на борту авиалайнера Москва — Мурманск находилось 78 человек, включая членов экипажа. «По уточненным данным, которыми располагает следствие к настоящему моменту, из них выжили 37 человек», — подчеркнул представитель Следственного комитета России.

От других комментариев в СКР пока воздержались.

Как сообщил «Ленте.ру» источник в следственно-оперативной группе, в настоящее время судьба большинства пассажиров остается неизвестной. «Можно предположить, что они разъехались по домам, но, скорее всего, все остальные погибли», — сказал наш собеседник.

По его словам, на борту обнаружено более 13 погибших, из 10 пострадавших двое госпитализированы в крайне тяжелом состоянии. Сейчас сотрудники полиции активно разыскивают дома и в гостиницах людей, зарегистрировавшихся на рейс.

Горящий SSJ-100 совершил жесткую посадку в Шереметьево вечером 5 мая. Среди погибших обнаружено двое детей. Будет создана госкомиссия по расследованию обстоятельств ЧП.

По словам одного из членов экипажа, в лайнер после вылета из Шереметьево попала молния, затем у самолета отказала автоматика. Как пишет «Интерфакс», был подан сигнал бедствия, воздушное судно стало заходить на вынужденную посадку. Судя по кадрам с места событий, SSJ-100 несколько раз подскочил на взлетно-посадочной полосе, после чего сгорела его хвостовая часть.

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