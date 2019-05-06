Стюардесса сгоревшего SSJ-100 рассказала о спасении пассажиров

Стюардесса Татьяна Касаткина, которая находилась на загоревшемся самолете Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в аэропорту Шереметьево, рассказала об эвакуации пассажиров. Запись ее рассказа опубликовал Telegram-канал Baza.

По словам Касаткиной, люди начали вставать с кресел и пробираться к выходу, когда воздушное судно все еще двигалось с большой скоростью. Пассажиры звонили родным и кричали, что самолет горит и падает.

Сразу после остановки самолета бортпроводница начала эвакуировать пассажиров. «Все произошло очень быстро, ни секунды не было времени. <...> Пассажиров выталкивала. Каждого за воротник вытаскивала, чтобы они не задерживались на эвакуации», — рассказала Касаткина.

Стюардесса подтвердила, что в самолет ударила молния, после чего возникли проблемы со связью. Слева по борту самолета произошел хлопок, затем все окутало черным дымом. По словам Касаткиной, внутри самолета пламени не было, однако иллюминаторы начали плавиться еще до остановки самолета.

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Ранее командир воздушного судна Денис Евдокимов рассказал, что самолет загорелся после посадки, а не в полете, как сообщалось ранее. Он предположил, что пожар произошел из-за удара при приземлении.

Судя по опубликованному ранее видео, при аварийной посадке SSJ-100 несколько раз подскочил на взлетно-посадочной полосе и затем загорелся. Полностью сгорела хвостовая часть лайнера.

По последним данным Следственного комитета России, в результате произошедшей 5 мая в Шереметьево авиакатастрофы погиб 41 человек, среди которых один член экипажа; выжили 37, включая четырех членов экипажа. В то же время министр здравоохранения России Вероника Скворцова, как передает «Интерфакс», заявила, что выжили в общей сложности 38 человек — 34 пассажира и четыре члена экипажа.

Расследованием обстоятельств ЧП будет заниматься госкомиссия. Решения о приостановке полетов воздушных судов серии SSJ-100 пока нет, несмотря на требования политиков. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения самолета, повлекшем смерть двух или более лиц.

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