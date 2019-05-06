В Госдуме задумались о снятии самолетов Sukhoi Superjet с полетов

Член комитета Госдумы по транспорту, летчик-космонавт Максим Сураев неоднократно докладывал руководству о неудовлетворительном техническом состоянии суперджетов, а также о слабой подготовке пилотов. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» в понедельник, 6 мая.

«Я уже обсуждал, докладывал руководителю комитета по положению дел и с самолетами, и с пилотами. Выводы будут какие-то сделаны, мы со своей стороны попробуем что-то предпринять. Все возмущаются и говорят, что самолет нельзя эксплуатировать, это опасно», — сказал он.

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По словам другого собеседника радиостанции в авиационной отрасли, конструкция самолета нарушает основы безопасной эксплуатации. Он подчеркнул, что, как правило, любые лайнеры оборудованы системами, которые делают удар молнии безопасным для судна.

Самолет SSJ-100 загорелся при аварийной посадке в столичном аэропорту Шереметьево. Он следовал рейсом Москва — Мурманск, однако был вынужден вернуться в аэропорт вылета. По словам командира судна и других членов экипажа, в самолет ударила молния, после чего возникли проблемы со связью и отказала автоматика.

По последним данным Следственного комитета России, в результате произошедшей авиакатастрофы погиб 41 человек.

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