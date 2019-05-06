Найдены черные ящики сгоревшего SSJ-100

На месте авиакатастрофы с участием лайнера Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), которая произошла 5 мая в московском аэропорту Шереметьево, обнаружили два черных ящика. Об этом сообщат принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник в МЧС.

Еще два бортовых самописца, которые были установлены в хвостовой части самолета, пока не найдены.

Самолет SSJ-100 загорелся при аварийной посадке в столичном аэропорту Шереметьево. Он следовал рейсом Москва — Мурманск, однако был вынужден вернуться в аэропорт вылета. По словам командира судна и других членов экипажа, в самолет ударила молния, после чего возникли проблемы со связью и отказала автоматика.

По последним данным Следственного комитета России, в результате произошедшей авиакатастрофы погиб 41 человек, среди которых один член экипажа; выжили 37, включая четырех членов экипажа. В то же время министр здравоохранения России Вероника Скворцова, как передает «Интерфакс», заявила, что выжили в общей сложности 38 человек — 34 пассажира и четыре члена экипажа.

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