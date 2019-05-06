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Черный ящик сгоревшего SSJ-100 оказался серьезно поврежден

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Параметрический черный ящик сгоревшего в Шереметьево лайнера Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) оказался серьезно поврежден. Об этом сообщается на сайте Межгосударственного авиационного комитета.

По информации специалистов, прибор регистрации параметров полета подвергся «интенсивному температурному воздействию и получил серьезные повреждения». В то же время состояние второго черного ящика — бортового речевого самописца — оценивается как удовлетворительное.

Вся доступная информация о полете SSJ-100 подготовлена для расшифровки и анализа. Комиссия по расследованию предоставит предварительный отчет о результатах работы в 30-дневный срок.

Утром 6 мая сообщалось об обнаружении двух черных ящиков. Тогда отмечалось, что состояние обоих бортовых самописцев — речевого и параметрического — приемлемо для расшифровки.

Самолет SSJ-100 загорелся при аварийной посадке в столичном аэропорту Шереметьево. Он следовал рейсом Москва — Мурманск, однако был вынужден вернуться в аэропорт вылета. По словам командира судна и других членов экипажа, в самолет ударила молния, после чего возникли проблемы со связью и отказала автоматика.

По последним данным Следственного комитета России, в результате произошедшей авиакатастрофы погиб 41 человек, среди которых один член экипажа; выжили 37, включая четырех членов экипажа.

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Предыстория: Найдены черные ящики сгоревшего SSJ-100
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