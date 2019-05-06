Опубликованы кадры обгоревшего салона SSJ-100

Следственный комитет России (СКР) опубликовал кадры салона самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), который загорелся на взлетно-посадочной полосе в московском аэропорту Шереметьево.

На видео спасатели и сотрудники СКР работают возле оплавленного фюзеляжа и в салоне самолета. Внутри лайнера полностью сгорела обивка, видны перевернутые кресла и обугленные части салона.

Самолет SSJ-100 загорелся при аварийной посадке в Шереметьево 5 мая. Он следовал рейсом Москва — Мурманск, однако был вынужден вернуться в аэропорт вылета. По словам командира судна и других членов экипажа, в самолет ударила молния, после чего возникли проблемы со связью и отказала автоматика.

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Судя по кадрам с места событий, SSJ-100 несколько раз подскочил на взлетно-посадочной полосе, после чего вспыхнула его хвостовая часть.

По последним данным СКР, в результате произошедшего погиб 41 человек, среди которых один член экипажа; выжили 37, включая четырех членов экипажа.

6 мая на месте авиакатастрофы обнаружили два черных ящика. Еще два бортовых самописца, которые были установлены в хвостовой части самолета, пока не найдены.

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