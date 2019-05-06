Из сгоревшего SSJ-100 извлекли тела 41 погибшего

Обнаружены тела 41 человека, погибших в результате катастрофы Superjet-100 в аэропорту Шереметьево. Об это сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Следственный комитет.

Отмечается, что для установления личности погибших назначены генетические экспертизы. Следователи также изымают документы и вещи пассажиров с места происшествия. Их передадут пострадавшим и близким погибших после необходимых процессуальных действий.

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Катастрофа в московском аэропорту Шереметьево произошла 5 мая. Самолет SSJ-100, следовавший рейсом Москва — Мурманск, загорелся при аварийной посадке. По словам командира судна и других членов экипажа, в самолет ударила молния, после чего возникли проблемы со связью и отказала автоматика.

По последним данным, в результате произошедшего погиб 41 человек, среди которых один член экипажа; выжили 37, включая четырех членов экипажа.

6 мая на месте авиакатастрофы обнаружили два черных ящика. Еще два бортовых самописца, которые были установлены в хвостовой части самолета, пока не найдены.

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