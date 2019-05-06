Власти не нашли причин для отказа от SSJ-100

Министр транспорта России Евгений Дитрих не увидел причин останавливать полеты пассажирских самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100). Об этом сообщает ТАСС.

Ранее член комиссии при президенте России по вопросам развития авиации Юрий Сытник после инцидента с самолетом Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево призвал пассажиров отказаться от покупки билетов на рейсы, выполняемые этими воздушными судами.

Самолет SSJ-100 загорелся при аварийной посадке в Шереметьево 5 мая. Он следовал рейсом Москва — Мурманск, однако был вынужден вернуться в аэропорт вылета. По словам командира судна и других членов экипажа, в самолет ударила молния, после чего возникли проблемы со связью и отказала автоматика.

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Судя по кадрам с места событий, SSJ-100 несколько раз подскочил на взлетно-посадочной полосе, после чего вспыхнула его хвостовая часть.

По последним данным СКР, в результате произошедшего погиб 41 человек, среди которых один член экипажа; выжили 37, включая четырех членов экипажа.

6 мая на месте авиакатастрофы обнаружили два черных ящика. Еще два бортовых самописца, которые были установлены в хвостовой части самолета, пока не найдены.

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