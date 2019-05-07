В Мурманске проведут авиашоу сразу после траура по погибшим в Шереметьево

В Мурманске не станут отменять авиашоу 9 Мая после трехдневного траура по погибшим на борту самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево. Об этом заявил врио губернатора региона Андрей Чибис, передает «Интерфакс».

По его словам, программа празднования Дня Победы будет сохранена полностью. Такое решение было принято совместно с ветеранами. «Парад Победы — это память о подвиге, который совершил весь советский народ», — отметил Чибис.

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По информации агентства, ранее в правительстве региона обсуждали отмену авиашоу на День Победы по просьбам жителей Мурманска.

6, 7 и 8 мая объявлены в регионе днями траура в связи с катастрофой в аэропорту Шереметьево. «В эти дни будут отменены все развлекательные мероприятия, приспущены символы государственной власти», — уточняется в сообщении на сайте правительства Мурманской области.

5 мая самолет компании «Аэрофлот» SSJ-100 вылетел из Москвы в Мурманск и загорелся при аварийной посадке в аэропорту. В результате произошедшего погиб 41 человек, выжили 37, из них 10 находятся в больнице.

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