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Забота о себе
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16:38, 17 июля 2026Забота о себе

Врач призвал не реже двух раз в неделю есть одну ягоду

Эндокринолог Росеро: Черника положительно влияет на здоровье сердечно-сосудистой системы
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Andrii Zastrozhnov / Shutterstock / Fotodom  

Одну ягоду необходимо включать в рацион не реже двух раз в неделю, заявил эндокринолог Оскар Росеро. Ее он назвал в разговоре с изданием Deia.

Росеро призвал есть чернику, поскольку она, согласно данным исследований, положительно влияет на здоровье сердечно-сосудистой системы и головного мозга. Также она нормализует обмен веществ, заявил доктор. Он добавил, что в составе ягоды содержится много антиоксидантов, которые защищают клетки от ежедневного износа и преждевременного старения.

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«При регулярном употреблении черника может способствовать улучшению функции кровеносных сосудов, лучшему контролю уровня глюкозы в крови, снижению окислительного стресса и поддержанию когнитивных функций», — заверил эндокринолог. Он также уточнил, что для этого эффекта рекомендуется съедать как минимум две горсти черники в неделю.

Ранее диетолог Анастасия Ефимова объяснила причины непреодолимой тяги к сладкому. Эта привычка, утверждает она, тесно связана с психоэмоциональным состоянием.

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