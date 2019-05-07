Пассажир сгоревшего SSJ-100 оправдал спасавших сумки россиян

Пассажир Олег Молчанов, который сидел на 12 ряду потерпевшего крушение лайнера SSJ-100, рассказал о происходящем в самолете после возгорания на форуме «Яплакалъ».

Из его постов следует, что люди, которых ранее обвиняли в том, что, спасая свой багаж, они затрудняли эвакуацию остальных, были пассажирами бизнес-класса, а их сумки никому не мешали. Давки, по словам Молчанова, тоже не было.

Выживший пассажир рассказал, что в задней части самолета не выбросило трапы, кислородные маски также не выпали — почти никто из сидевших дальше 12-го ряда не выжил. Он также добавил, что всем пострадавшим была оказана помощь и предоставлена еда «и даже водка».

«И по выживанию — там момент везения и отсутствия паники. Один вдох черного дыма, и человек уже не встанет с места. А учитывая, что видимости нет, то и спасать его никто не будет, тупо не видно. Дышать невозможно. Полнолицевых масок в самолете не было, ну или их не могли найти», — поведал пассажир.

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По словам Молчанова, до остановки самолета почти все пассажиры сидели на своих местах и никто не погиб от удара. Он предполагает, что сидевшие дальше 12-го ряда пассажиры либо погибли из-за отсутствия трапа в хвосте самолета, либо сгорели от исходящего от крыла пламени, либо отравились угарным газом.

Пассажир утверждает, что катастрофа произошла из-за удара молнии и последующего падения тяги: после скачка самолета на взлетно-посадочной полосе левая сторона крыла рассыпалась и начался пожар. «Я сидел на крыле, левая сторона. Удар однозначно был — я пялился на облака, как раз залетели в тучу. Молния была видна, звука я не слышал», — пишет он.

В заключение Молчанов рассказал о человеке, который сидел на 18-м ряду и сумел выжить: он бросился к выходу из лайнера после первого скачка — «это его и спасло».

Самолет SSJ-100, следовавший из Москвы в Мурманск, загорелся при аварийной посадке в Шереметьево вечером 5 мая. Лайнер вернулся спустя несколько минут после взлета, так как, по словам командира судна, в самолет ударила молния и возникли проблемы со связью. По данным Следственного комитета, в результате катастрофы погиб 41 человек, в том числе один член экипажа. Выжить удалось 33 пассажирам и 4 членам экипажа.

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