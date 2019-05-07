Британцы провозгласили стюардессу SSJ-100 героиней

Британские таблоиды Daily Mail, Metro и Evening Standard провозгласили бортпроводницу загоревшегося в Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) героиней.

Рассказывая о катастрофе в московском аэропорту, журналисты особо отметили действия стюардессы Татьяны Касаткиной, которая помогала пассажирам выбраться из горящего лайнера вместе с коллегами Ксенией Фогель и погибшим Максимом Моисеевым.

«Стюардесса-героиня рассказала, как выталкивала за шиворот пассажиров из пекла российского самолета, чтобы спасти их жизни», — гласит заголовок одного из изданий.

Читатели тоже высказали свое восхищение Касаткиной.

Материалы по теме Аварийный выход В сгоревшем SSJ-100 погиб 41 человек. Что случилось и как этого можно было избежать

«Настоящая героиня. И такая красивая», — написал один из них. «Вы настоящая героиня! Спасибо вам за мужество, профессионализм и смелость при спасении стольких пассажиров», — благодарил другой. «Она заслуживает награды», — считает еще один комментатор.

Самолет SSJ-100, следовавший из Москвы в Мурманск, загорелся при аварийной посадке в Шереметьево вечером 5 мая. Лайнер вернулся спустя несколько минут после взлета, так как, по словам командира судна, в самолет ударила молния и возникли проблемы со связью. По данным Следственного комитета, в результате катастрофы погиб 41 человек, в том числе один член экипажа. Выжить удалось 33 пассажирам и 4 членам экипажа.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!