Участника расследования авиакатастрофы в Шереметьево обвинили в необъективности

Межгосударственный авиационный комитет (МАК), расследующий в составе правительственной комиссии катастрофу пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево, может быть необъективен. Об этом в пятницу, 17 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на близкий к расследованию источник.

По мнению собеседника агентства, участие МАК в комиссии противоречит нормам Международной организации гражданской авиации (ИКАО) из-за того, что комитет в 2011 году занимался сертификацией SSJ-100. В документах ИКАО, напоминает источник, говорится, что государство «обеспечивает независимость организации, проводящей расследование авиационных происшествий и инцидентов, от других авиационных организаций государства».

В МАК между тем настаивают на своей полной независимости в процессах расследования. В ИКАО ситуацию не комментируют.

16 мая близкий к расследованию катастрофы SSJ-100 в Шереметьево источник сообщил, что среди версий произошедшего рассматриваются конструктивные недостатки самолета. В тот же день Росавиация в срочном порядке запросила у МАК всю документацию, касающуюся сертификационных испытаний Sukhoi Superjet 100.

По другой версии, о которой писал «Коммерсантъ», специалисты восстановили полную картину катастрофы, в результате чего выяснилось, что к произошедшему мог привести маневр пилотов перед приземлением. Эта версия вызвала критику со стороны опрошенных «Московским комсомольцем» экспертов, которые полагают, что при определении виновных нельзя не обращать внимания на выявленные в результате катастрофы технические проблемы SSJ-100.

5 мая самолет SSJ-100 «Аэрофлота» вылетел из Москвы в Мурманск, но почти сразу вернулся в Шереметьево и при посадке загорелся. В результате случившегося погиб 41 человек, в том числе один бортпроводник. Еще 33 пассажира и 4 члена экипажа выжили.

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