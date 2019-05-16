Названа новая версия катастрофы SSJ-100 в Шереметьево

В качестве одной из версий в деле о катастрофе Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево рассматриваются конструктивные недостатки самолета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к расследованию.

«При посадке SSJ в Шереметьево сломавшиеся шасси привели к повреждению топливных баков, утечке керосина и воспламенению. Таким образом, это может являться просчетом при проектировании самолета», — сказал собеседник агентства.

Ранее 15 мая в Минтрансе заявили, что первые официальные итоги расследования могут быть представлены в течение двух-трех месяцев. Сейчас доминирующей версией крушения называется ошибка пилотов. По данным Следственного комитета, перед посадкой они не выработали топливо, что привело к воспламенению самолета.

Как писал «Коммерсантъ» со ссылкой на близкие к расследованию катастрофы источники, специалисты реконструировали схему развития критической ситуации на борту Sukhoi Superjet 100.

5 мая самолет SSJ-100 авиакомпании «Аэрофлот» вылетел из Москвы в Мурманск, но почти сразу вернулся в Шереметьево и при посадке загорелся. В результате случившегося погиб 41 человек, в том числе один бортпроводник. Еще 33 пассажира и четыре члена экипажа выжили.

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