Всех членов экипажа сгоревшего в Шереметьево самолета выписали из больницы

Пострадавшие члены экипажа сгоревшего в московском аэропорту Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) выписаны из больницы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минздрав России.

По словам представителя пресс-службы ведомства, после выписки четверых членов экипажа в НИИ имени Склифосовского на стационарном лечении остался только один пациент, находящийся в тяжелом состоянии. В НИИ имени Вишневского госпитализированы четверо пострадавших, один из которых — в состоянии средней тяжести, остальные — в «близком к удовлетворительному» состоянии.

5 мая самолет SSJ-100 «Аэрофлота» вылетел из Москвы в Мурманск и загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево. В результате произошедшего погиб 41 человек, выжили 37, из них 10 попали в больницу. На борту также погибли девять человек, находившиеся при исполнении трудовых обязанностей, один ребенок и бортпроводник. Выжили 33 пассажира и 4 члена экипажа.

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