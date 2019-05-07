Названо число погибших при исполнении обязанностей в катастрофе SSJ-100

На борту сгоревшего в московском аэропорту Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) погибли девять человек, находившиеся при исполнении трудовых обязанностей. Еще четверо пострадали, сообщается на сайте Минтруда.

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По словам министра труда и социальной защиты Максима Топилина, семьи погибших получат единовременную страховую выплату в один миллион рублей. «Лицам, находившимся на иждивении погибших, будут назначены ежемесячные страховые выплаты, также в индивидуальном размере», — уточнил министр.

Топилин добавил, что право на получение пенсии из-за потери кормильца имеют 26 нетрудоспособных членов семей погибших в катастрофе.

При Минтруде создан оперативный штаб по оказанию помощи пострадавшим и семьям погибших, говорится в сообщении. В Пенсионном фонде с потерявшими в катастрофе родственников ведут работу по разъяснению их прав на дополнительные выплаты.

По закону родственники граждан, погибших «во время следования к месту работы или возвращения с места работы на транспорте», имеют право на получение единовременных и ежемесячных страховых выплат.

5 мая самолет SSJ-100 вылетел из Москвы в Мурманск и загорелся при аварийной посадке в Шереметьево. Погиб 41 человек, выжили 37, из них 10 находятся в больнице.

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