Медведев поручил ускориться с выплатами после катастрофы SSJ-100

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил провести все выплаты пострадавшим и семьям погибших в катастрофе самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 7 мая.

Поручение об оказании финансовой помощи Медведев сделал накануне. Согласно распоряжению, Минфину и Минтрансу надлежит проработать этот вопрос с властями Мурманской и Московской областей до 8 мая. Кроме того, Министерство транспорта может при необходимости заняться совершенствованием законодательства в сфере авиаперевозок.

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Также глава кабмина подписал распоряжение о создании комиссии по расследованию причин и ликвидации последствий авиакатастрофы.

Самолет SSJ-100 загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево вечером 5 мая. В аэропорт вылета лайнер вернулся вскоре после взлета из-за отказа автоматики и системы связи. Предположительно это произошло из-за удара молнии. После жесткой посадки хвостовая часть воздушного судна загорелась. В результате погибли 41 человек, всего на борту находились 78 пассажиров. Следствие рассматривает несколько версий, однако основной является ошибка пилотов.

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