Медведев сделал несколько поручений по катастрофе SSJ-100

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минфину и Минтрансу обеспечить оказание финансовой помощи пострадавшим и семьям жертв авиакатастрофы SSJ-100 в Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 6 мая.
Как следует из документа, ведомствам предстоит взаимодействовать с властями Мурманской и Московской областей. Минздрав должен обеспечить помощь пострадавшим и семьям погибших. Срок исполнения поручений — 8 мая.
Медведев также поручил Минтрансу при необходимости представить идеи по совершенствованию законодательства в сфере безопасности авиаперевозок.
Ранее в понедельник глава кабмина подписал распоряжение о создании комиссии по расследованию причин и ликвидации последствий катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100.
ЧП в аэропорту Шереметьево произошло вечером 5 мая. Самолет SSJ-100 загорелся при аварийной посадке, совершенной вскоре после вылета в Мурманск из-за отказа автоматики и систем связи. На борту лайнера находились 78 человек. В результате погиб 41 человек. В расследовании причин катастрофы участвует госкомиссия.