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Росавиация запросила документы о сертификационных испытаниях SSJ-100

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Росавиация после авиакатастрофы в Шереметьево запросила у Межгосударственного авиационного комитета (МАК) всю документацию, которая касается сертификационных испытаний самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100). Об этом сообщает «Интерфакс».

В ведомстве уточнили, что первичную сертификацию самолетов этого типа проводил именно МАК.

Ранее в четверг, 16 мая, стало известно, что в качестве одной из версий катастрофы в Шереметьево рассматриваются конструктивные недостатки самолета. По данным источника РИА Новости, то, что сломавшиеся шасси привели к повреждению топливных баков, утечке керосина и воспламенению, может являться просчетом при проектировании самолета.

5 мая самолет SSJ-100 авиакомпании «Аэрофлот» вылетел из Москвы в Мурманск, но почти сразу вернулся в Шереметьево и при посадке загорелся. В результате случившегося погиб 41 человек, в том числе один бортпроводник. Еще 33 пассажира и четыре члена экипажа выжили.

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