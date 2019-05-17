Стали известны действия командира сгоревшего SSJ-100 во время посадки

При заходе на посадку командир Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), потерпевшего крушение в московском аэропорту Шереметьево 5 мая, активно «дергал» ручку управления самолетом. Об этом говорится в документе Росавиации, передает РИА Новости в пятницу, 17 мая.

Отмечается, что именно в результате подобных действий нос лайнера отклонялся вверх-вниз.

Также стало известно, что вопреки инструкциям экипаж лайнера не выпустил закрылки при заходе на аварийную посадку. Кроме того, воздушное судно заходило на посадку с перегрузом в 1,6 тонны, но без превышения скорости.

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Ранее 17 мая сообщалось, что следствие не имеет особых претензий к работе техники потерпевшего крушение самолета. По словам источника РИА Новости, основные вопросы по ситуации относятся к экипажу лайнера. Также собеседник положительно ответил на вопрос о том, является ли основной версией катастрофы ошибка экипажа.

5 мая самолет SSJ-100 авиакомпании «Аэрофлот» вылетел из Москвы в Мурманск, но почти сразу вернулся в Шереметьево и при посадке загорелся. В результате случившегося погиб 41 человек, в том числе один бортпроводник. Выжили 33 пассажира и 4 члена экипажа.

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