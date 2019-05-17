Экипаж сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 нарушил инструкцию

Экипаж пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), сгоревшего в московском аэропорту Шереметьево 5 мая, вопреки инструкции не выпустил закрылки при заходе на аварийную посадку. Об этом говорится в документе Росавиации, сообщает РИА Новости.

Также сообщается, что воздушное судно заходило на посадку с перегрузом в 1,6 тонны, но без превышения скорости, а во время посадки были перегрузки до 5,85G.

Близкий к расследованию источник 17 мая сообщил РИА Новости, что основные вопросы по делу об авиакатастрофе в Шереметьево у следствия остаются к экипажу самолета, а к работе техники воздушного судна особых претензий нет.

16 мая другой источник, близкий к расследованию катастрофы, сообщил, что среди версий произошедшего рассматриваются конструктивные недостатки самолета. В тот же день Росавиация в срочном порядке запросила у Межгосударственного авиационного комитета всю документацию, касающуюся сертификационных испытаний Sukhoi Superjet 100.

По другой версии, о которой писал «Коммерсантъ», специалисты восстановили полную картину катастрофы, в результате чего выяснилось, что к произошедшему мог привести маневр пилотов перед приземлением. Эта версия вызвала критику со стороны опрошенных «Московским комсомольцем» экспертов, которые полагают, что при определении виновных нельзя не обращать внимания на выявленные в результате катастрофы технические проблемы SSJ-100.

5 мая самолет SSJ-100 «Аэрофлота» вылетел из Москвы в Мурманск, но почти сразу вернулся в Шереметьево и при посадке загорелся. В результате случившегося погиб 41 человек, в том числе один бортпроводник. Еще 33 пассажира и 4 члена экипажа выжили.

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