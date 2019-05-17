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«Аэрофлот» вступился за экипаж сгоревшего в Шереметьево SSJ-100

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Авиакомпания «Аэрофлот» заявила, что экипаж пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), который загорелся после приземления в столичном аэропорту Шереметьево, не нарушал инструкций. Соответствующее заявление опубликовано на сайте компании.

«Закрылки были в положении, соответствующем посадочной процедуре и в соответствии с имеющимся отказом системы. Кроме того, по процедуре сначала включается реверс, а затем уже на устойчивом пробеге по взлетно-посадочной полосе выпускаются интерцепторы (тормозные щитки — прим. Ленты.ру). Поэтому, ввиду отсутствия устойчивого пробега, выпуск интерцепторов был невозможен», — сообщили в авиакомпании.

Представители перевозчика подчеркнули, что сообщения о неверных действиях экипажа появились из-за ошибочного толкования документа Росавиации. Выводы сделают уполномоченные органы после завершения расследования. «Любые иные, прозвучавшие в ряде СМИ "выводы", являются инсинуацией, не соответствующей, в том числе, журналистской этике», — заключили в авиакомпании.

Ранее 17 мая из документа Росавиации стало известно, что экипаж SSJ-100 вопреки инструкции не выпустил тормозные щитки при заходе на аварийную посадку. Также сообщалось, что командир лайнера активно «дергал» ручку управления самолетом, из-за чего нос лайнера отклонялся вверх-вниз.

Близкий к расследованию источник сообщил РИА Новости, что у следствия нет особых претензий к работе техники SSJ-100. По словам собеседника агентства, основные вопросы вызывают действия экипажа.

Самолет SSJ-100 авиакомпании «Аэрофлот» вылетел из Москвы в Мурманск 5 мая, но почти сразу вернулся в Шереметьево и при посадке загорелся. В результате случившегося погиб 41 человек, в том числе один бортпроводник. Выжили 33 пассажира и 4 члена экипажа.

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