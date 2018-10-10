Приземлившийся «на брюхо» российский самолет попал на видео

Опубликованы кадры эвакуации пассажиров с борта самолета, выкатившегося за пределы взлетно-посадочной полосы. Видео появилось на YouTube-канале SakhaDay.

В ролике показано, как пассажиры спускаются по надувному трапу из открытого люка в то время, как фюзеляж Sukhoi Superjet-100 полностью лежит на земле.

9 сентября самолет авиакомпании «Якутия» выкатился за пределы ВПП после приземления. У лайнера подломились основные опоры шасси. На борту находились 87 пассажиров и пять членов экипажа. Предварительно за медицинской помощью обратились четыре человека.

По сообщениям Росавиации, лайнер следовал из Улан-Удэ в Якутск. Расследованием ЧП занялись правоохранительные органы, представители аэропорта Якутска и якутское управление Росавиации.

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