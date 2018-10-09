Экстремальный взлет самолета при мощном шторме попал на видео

В сети появилось видео, на котором самолет авиакомпании Ryanair пытается взлететь в аэропорту Бирмингема во время мощного шторма «Али». Об этом сообщает Independent.

На ролике видно, как авиалайнер болтает из стороны в сторону из-за сильного ветра. Автор видео назвал это «ирландской джигой». (Джига — традиционный ирландский танец. — прим. «Ленты.ру».)

В Британской ассоциации пилотов (Balpa — British Airline Pilots’ Association) пояснили, что в таких ситуациях нет ничего страшного. «Да, это выглядит страшно, но пилоты специально натренированы для подобных случаев», — уточнил представитель Balpa.

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Ранее в сентябре самолет авиакомпании Air France не смог приземлиться в аэропорту Бирмингема из-за сильных порывов ветра, которые сносили его с посадочной полосы. На видео, снятом очевидцем Джереми Джонсом, ветер раскачивает Airbus A320 при подлете к аэропорту, а затем разворачивает его в другую сторону над посадочной полосой.

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