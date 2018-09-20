Пилот подлетел к посадочной полосе и в последний момент передумал сажать самолет

Пилот Ryanair пытался посадить самолет, следовавший из Брюсселя, в аэропорту Дублина, однако передумал в последнюю секунду из-за шторма и порывов ветра. Видео с инцидентом опубликовал Metro.

На ролике видно, как самолет подлетает близко к посадочной полосе, но не совершает посадки и продолжает полет. Одна из пассажирок Кирстен Йонгберг рассказала, что это был худший перелет в ее жизни. «Многие кричали и плакали», — уточнила она.

По ее словам, позже экипажу воздушного судна удалось успешно посадить лайнер, однако его болтало из стороны в сторону как лодку в сильный шторм.

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В августе в интернете появилось видео посадки лайнера Boeing 787 Dreamliner во время тайфуна над Японией, прошедшего 24-25 марта. Пилоту японской авиакомпании All Nippon Airways пришлось сажать самолет в аэропорту Токио в плохих метеоусловиях, и на кадрах видно, как его болтает вверх и вниз.

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