Экстремальную посадку авиалайнера в тайфун сняли на видео

В интернете появилось видео посадки лайнера Boeing 787 Dreamliner во время тайфуна над Японией, прошедшего 24-25 марта. Об этом сообщает Metro.

Пилоту японской авиакомпании All Nippon Airways пришлось сажать самолет в аэропорту Токио в плохих метеоусловиях, и на кадрах видно, как его болтает вверх и вниз.

Издание также сообщает, что за эти дни из-за тайфуна в Японии отменили около 300 рейсов, а около 100 тысяч домов остались без электричества.

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В марте в сети появилось видео посадки самолетов Airbus A380-800 авиакомпании Emirates в аэропорту британского Бирмингема. В подписи к ролику отмечалось, что тогда в Бирмингеме была наименее благоприятная погода: снегопад и сильный ветер, а на взлетно-посадочной полосе образовалась слякоть.

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