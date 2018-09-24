Самолет снесло ветром с посадочной полосы

dailymail.co.uk

Самолет авиакомпании Air France не смог приземлиться в аэропорту Бирмингема из-за сильных порывов ветра, которые сносили его с посадочной полосы. Об этом сообщает Daily Mail.

На видео, снятом очевидцем Джереми Джонсом, ветер раскачивает Airbus A320 при подлете к аэропорту, а затем разворачивает его в другую сторону над посадочной полосой. В итоге авиалайнер снова набирает высоту, так и не коснувшись земли.

По данным издания, порывы ветра в этот день достигали 19,5 метра в секунду.

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20 сентября в сети появилось видео, на котором пилот Ryanair передумал сажать самолет в последнюю секунду из-за шторма и порывов ветра. Одна из пассажирок Кирстен Йонгберг рассказала, что это был худший перелет в ее жизни.

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