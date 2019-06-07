Вылет SSJ-100 задержали на пять часов из-за поломки

Вылет самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании «Ямал» задержали в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге более, чем на пять часов из-за технической неисправности. Об этом сообщает ТАСС.

Авиалайнер должен был выполнить рейс по маршруту Екатеринбург — Новый Уренгой с промежуточной посадкой в Салехарде. Согласно онлайн-табло авиагавани самолет должен был вылететь из Екатеринбурга в 6:25 по московскому времени, а теперь его вылет назначен на 11:30 по Москве.

На январь 2019 года в парке авиаперевозчика насчитывалось 16 самолетов Sukhoi Superjet 100. Еще семь лайнеров было заказано.

Ранее в июне в безопасности самолетов Sukhoi Superjet 100 усомнился генеральный директор S7 Group Владислав Филев. Свою позицию он выразил на заседании подкомиссии по авиационной и космической деятельности Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

9 октября 2018 самолет SSJ-100 авиакомпании «Якутия» выкатился за пределы ВПП после приземления. У лайнера подломились основные опоры шасси. На борту находились 87 пассажиров и пять членов экипажа. Все они спешно покинули борт.

Спустя несколько месяцев, в мае 2019-го, самолет SSJ-100 загорелся после приземления в московском Шереметьево. Экстренная посадка произошла из-за отказа автоматики вскоре после взлета. По предварительным данным, это произошло из-за удара молнии. Жертвами авиакатастрофы стали 41 человек, всего на борту воздушного судна находились 78 человек.

Позднее Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась к Министерству транспорта России с просьбой проверить системы самолета Sukhoi Superjet 100 на соответствие сертификационным требованиям.

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