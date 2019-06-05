Представлен предварительный отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) представил правительственной комиссии предварительный отчет расследования катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в аэропорту Шереметьево, которая произошла 5 мая. Об этом говорится на сайте МАК.

«Председатель технической комиссии также доложил основные положения предварительного отчета, подготовленного технической комиссией МАК в соответствии с пунктом 7.4 приложения 13 к Конвенции о международной гражданской авиации (ИКАО) и пунктом 2.4.12 Правил расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в РФ (ПРАПИ)», — сообщили в комитете.

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Там добавили, что технические специалисты, изучив данные бортовых и наземных средств объективного контроля, видео с камер наблюдения и другую информацию, составили полную реконструкцию полета лайнера с воспроизведением записей переговоров членов экипажа между собой и с диспетчерскими службами Шереметьево.

Предварительный отчет МАК пообещал опубликовать в ближайшее время.

В конце мая ведущий эксперт МАК Владимир Кофман заявил, что крушение SSJ-100 произошло из-за грубых приземлений. После этого комиссия начала служебное расследование в связи с утечкой информации. В ведомстве подчеркнули, что высказывания отдельных сотрудников не являются ни официальное информацией, ни позицией МАК.

Самолет SSJ-100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся при аварийной посадке. Погиб 41 человек. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения самолета, повлекшем смерть двух или более лиц.

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