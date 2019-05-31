МАК проведет расследование после утечки информации о катастрофе SSJ-100

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) проведет служебное расследование по опубликованным материалам о крушении самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщается на сайте пресс-службы ведомства.

«Ведется работа по анализу расшифровок и другой информации и над предварительным отчетом о катастрофе, который будет содержать описание событий и выполненные комиссией действия к установленному правилами 30-дневному сроку», — говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве отметили, что в связи с острой реакцией «Аэрофлота» на последнее заявление ведущего эксперта МАК Владимира Кофмана будет также проведена проверка опубликованных материалов и утечек. В сообщении отмечается, что «высказывания отдельных сотрудников не являются ни информацией, ни позицией МАК». По состоянию на 31 мая ни МАК, ни другие лица не обладают достоверной информацией о причинах катастрофы в Шереметьево.

В МАК также обратились к СМИ и попросили отправить аудио- и видеоподтверждения опубликованных высказываний Кофмана.

В ведомстве подчеркнули, что Кофман не входит в состав технической комиссии и не имеет отношения к данному расследованию. Достоверное описание событий и выполненные комиссией действия будут содержаться только в официальном отчете, который появится на сайте ведомства.

Ранее Кофман заявил, что крушение SSJ-100 произошло из-за «грубых приземлений». Авиакомпания «Аэрофлот», в свою очередь, назвала высказывание эксперта «преждевременными спекуляциями».

Самолет SSJ-100 «Аэрофлота» загорелся при аварийной посадке. Погиб 41 человек. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения самолета, повлекшем смерть двух или более лиц.

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