«Аэрофлот» назвал заявление эксперта МАК спекуляцией

Авиакомпания «Аэрофлот» прокомментировала заявление ведущего эксперта Межгосударственного авиационного комитета (МАК) Владимира Кофмана о том, что крушение самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в аэропорту Шереметьево 5 мая случилось из-за «грубых приземлений», назвав их преждевременными спекуляциями. Соответствующее заявление поступило в редакцию «Ленты.ру».

«"Аэрофлот" в очередной раз разъясняет, что в настоящее время ведется расследование причин катастрофы. Объективные результаты еще только предстоит получить комиссии МАК и следственным органам. Поэтому любые заключения и выводы о причинах катастрофы, пусть даже и косвенные, недопустимы. Спекуляция любыми фактами способствует росту социальной напряженности», — заявили в пресс-службе авиаперевозчика. «Ведущий эксперт МАК Владимир Кофман сегодня заявил, что "все уже известно: катастрофа произошла из-за грубых приземлений". Подобный комментарий СМИ является попыткой манипуляции общественным мнением, что недопустимо, особенно для участников расследования», — подчеркнули в компании.

«Распространение информации относительно обстоятельств катастрофы до окончания расследования не допускается действующим законодательством. И ведущий эксперт МАК, как организации, проводящей расследование, обязан это знать.

"Аэрофлот" призывает СМИ, общественность и официальных должностных лиц воздержаться от распространения преждевременных выводов о причинах катастрофы до завершения официального расследования», — отметили в «Аэрофлоте».

Ранее, 30 мая, сообщалось о том, предварительный отчет МАК о катастрофе может быть опубликован к 5 июня.

SSJ-100 компании «Аэрофлот» загорелся при аварийной посадке. Погиб 41 человек. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения самолета, повлекшем смерть двух или более лиц.