МАК подготовил промежуточный отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) подготовил промежуточный отчет о крушении самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в аэропорту Шереметьево, которое произошло 5 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных кругах.

По данным собеседника агентства, в отчете приведен анализ полета, состояние воздушного судна, описание действий экипажа, наземных служб, аварийно-спасательных и пожарных команд. Также эксперты МАК подготовили оперативные рекомендации по безопасности полетов.

Комиссия по расследованию причин происшествия должна предоставить отчет в течение 30 дней с момента катастрофы, то есть не позднее 5 июня. Такой срок установлен приложением 13 к Конвенции о международной гражданской авиации.

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