В МАК высказались о ходе расследования катастрофы в Шереметьево

«Информация и позиция МАК всегда публикуется на официальном сайте организации. Высказывания отдельных сотрудников не являются ни информацией, ни позицией МАК», — официально прокомментировал Международный авиационный комитет высказывание своего эксперта об авиакатастрофе SSJ-100 в Шереметьево 5 мая.

В сообщении также отмечается, что расследование проводит техническая комиссия, созданная в соответствии с имеющимися процедурами МАК. В состав комиссии включены представители «Аэрофлота», «Гражданских самолетов Сухого», Росавиации. Комиссия действует как независимая на основании международных и российских правил и документов в области расследований.

По информации от председателя комиссии в настоящее время ведется работа по анализу расшифровок и другой информации и над предварительным отчетом о катастрофе, который будет содержать описание событий и выполненные комиссией действия к установленному правилами 30-дневному сроку.

В МАК также уточняют, что в этой связи ни сам комитет, ни другие лица в настоящий момент не могут обладать достоверной информацией об установлении технической комиссией причин катастрофы самолета SSJ-100 авиакомпании «Аэрофлот».

30 мая ведущий эксперт МАК Владимир Кофман заявил, что крушение самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в аэропорту Шереметьево 5 мая случилось из-за «грубых приземлений». Предварительный отчет Межгосударственного авиационного комитета (МАК) о катастрофе может быть опубликован к 5 июня.

SSJ-100 компании «Аэрофлот» загорелся при аварийной посадке. Погиб 41 человек. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения самолета, повлекшем смерть двух или более лиц.