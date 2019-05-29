Власти оценили последствия авиакатастрофы SSJ-100 в Шереметьево

Крушение самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево, в результате которого погиб 41 человек, обозначило серьезные проблемы в авиационной отрасли. Об этом заявил генеральный прокурор России Юрий Чайка, передает ТАСС в среду, 29 мая.

По его словам, вопросы безопасности пассажирских перевозок остаются по-прежнему актуальными, и генеральная прокуратура уже на протяжении нескольких лет требует от уполномоченных государственных органов и авиапредприятий их решения.

В частности, он пояснил, что государственная программа безопасности полетов не соответствует международным требованиям,а соответствующие обязательства не выполнены. «До настоящего времени не определены целевой и приемлемый уровень безопасности полетов, а также лицо, ответственное за реализацию программы, которая не актуализировалась с 2008 года», — подчеркнул генпрокурор.

Чайка также сообщил, что с 2017 года в России в результате прокурорских проверок от полетов были отстранены 550 пилотов, остановлена деятельность двух авиационных учебных центров, а также аннулировано 160 летных свидетельств.

Кроме того, было установлено, что более 400 гражданских самолетов имеют неправомерные изменения в типовой конструкции без проведения необходимых исследований и выполнения сертификационных работ.

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