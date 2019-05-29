«Аэрофлот» потребует от губернатора Сергея Фургала опровержения

«Аэрофлот» считает публичное заявление губернатора Хабаровского края Сергея Фургала о том, что причина катастрофы лайнера SSJ-100, выполнявшего рейс SU1492 Москва — Мурманск — «это на 100 процентов человеческий фактор», неприкрытой попыткой оказать давление на комиссию Межгосударственного авиационного комитета и следственные органы, а также подготовить определенным образом общественное мнение. Об этом «Ленте.ру» заявили в пресс-службе перевозчика.

Представители авиакомпании обратили внимание на то, что в адрес «Аэрофлота» не поступало официальное заключение, на которое ссылается губернатор, о том, что «технически самолет был в идеальном состоянии». Перевозчик призвал губернатора Хабаровского края Сергея Фургала предоставить документы, подтверждающие обнародованную информацию об окончательных итогах расследования. Если эти документы не будут предоставлены, то авиакомпания потребует незамедлительного и официального опровержения, заявили в «Аэрофлоте».

В авиакомпании напомнили, что объективные результаты расследования еще только предстоит получить полномочным и компетентным следственным органам. Поэтому распространение в СМИ информации относительно обстоятельств катастрофы до окончания расследования не допускается действующим законодательством, подчеркнули в «Аэрофлоте».

Самолет SSJ-100 загорелся при аварийной посадке 5 мая 2019 года в столичном аэропорту Шереметьево. В результате катастрофы погиб 41 человек, в том числе один член экипажа. Ведется следствие. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения самолета, повлекшем смерть двух или более лиц. Дело также рассматривает Межгосударственный авиационный комитет.