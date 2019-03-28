ФСБ пришла с обысками в правительство Хабаровского края

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России пришли с обысками в здание правительства Хабаровского края. Об этом в четверг, 28 марта, информированный источник сообщил «Интерфакс».

Обыски проводятся в кабинете зампреда правительства Хабаровского края по вопросам безопасности и взаимодействия с федеральными органами госвласти Владимира Хлапова. Как уточнила пресс-секретарь губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, мероприятия связаны с уголовным делом о махинациях в лесной отрасли, по которому был задержан бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев.

По данным источника «Ленты.ру», Ишаев подозревается в серии должностных преступлений, совершенных в период губернаторства. В Следственном комитете информацию о его задержании подтвердили, не сообщив подробностей.

20 марта в Хабаровске арестовали бывшего заместителя губернатора региона Василия Шихалева, который также проходит фигурантом по делу о крупном мошенничестве в лесной сфере.

18 марта сообщалось об обысках в правительстве Хабаровского края в рамках расследования хищения более 10 миллиардов рублей.

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