В правительстве Хабаровского края начались обыски

В правительстве Хабаровского края проходят обыски по уголовному делу о хищении более 10 миллиардов рублей в лесной сфере. Об этом сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

По его словам, по инициативе губернатора Сергея Фургала проверяется деятельность команды предыдущего руководителя края. Источник РИА Новости в региональном правительстве предположил, что интерес силовиков к чиновникам вызван историей сына одного из них.

Информацию об обысках подтвердила пресс-секретарь губернатора Надежда Томченко. По ее словам, Фургал наводит порядок во многих отраслях, проверка коснется бывших членов правительства.

Силовики обыскали кабинеты первых вице-губернаторов Игоря Аверина и Александра Кацубы, который по совместительству является министром финансов, вице-губернатора и министра экономического развития Виктора Калашникова, а также вице-губернатора по социальным вопросам Наталии Пудовкиной, указывает региональное издание «ВостокМедиа».

Одним из подозреваемых по делу о хищении 10 миллиардов рублей является бывший зампред правительства, работавший еще в правительстве у Вячеслава Шпорта, сообщает ресурс DVHAB.RU со ссылкой на собственный источник.

Издание отмечает, что исполняющий обязанности министра природных ресурсов Вячеслав Катрушев был отстранен от своей должности, однако официальной информации об этом пока нет.

23 сентября 2018 года депутат Госдумы от партии ЛДПР Сергей Фургал выиграл второй тур выборов губернатора Хабаровского края. Его соперник, прошлый глава региона Вячеслав Шпорт, проиграл с серьезным отрывом. Он занимал этот пост с 2009 года.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!