Кандидат от ЛДПР победил на выборах главы Хабаровского края

Депутат Госдумы от партии ЛДПР Сергей Фургал выиграл второй тур выборов губернатора Хабаровского края. Об этом сообщает ТАСС.

По результатам обработки 100 процентов бюллетеней, Фургал заручился поддержкой 325,5 тысячи голосов (69,57 процента избирателей). Его оппонент, кандидат от «Единой России», действующий губернатор Вячеслав Шпорт набрал 27,97 процента (130,8 тысячи избирателей).

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Ранее в воскресенье на сайте движения в защиту прав избирателей «Голос» появилась информация о том, что неизвестный молодой человек предлагал студентам по 500 рублей за поддержку Фургала.

22 сентября сообщалось, что кандидат в губернаторы от либерально-демократической партии нарушил запрет на агитацию в день тишины.

Выборы губернатора Хабаровского края состоялись 9 сентября в единый день голосования. Тогда кандидаты не смогли набрать необходимое количество голосов. В результате на 23 сентября был назначен второй тур.

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