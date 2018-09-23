Хабаровский чиновник пожаловался на давление со стороны кандидата от ЛДПР

Глава района имени Лазо Хабаровского края Владимир Сорокин заявил, что намерен обратиться в прокуратуру из-за давления на него со стороны одного из кандидатов в губернаторы. Об этом сообщает ТАСС в воскресенье, 23 сентября.

По словам Сорокина, ему позвонил кандидат от ЛДПР Сергей Фургал и сообщил, что

«на территории района имели место факты фальсификации, и что якобы глава этому способствует». Либерал-демократ также пригрозил передать в правоохранительные органы свидетельства нарушений.

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«Был звонок от Сергея Ивановича [Фургала] в части того, что, Владимир Владимирович [Сорокин], на вашей территории, в районе Лазо, имеются факты фальсификации... Факты давления [на главу района] — это было», — сказал Сорокин.

Ранее в воскресенье на сайте движения в защиту прав избирателей «Голос» появилась информация, что неизвестный молодой человек предлагал студентам по 500 рублей за поддержку Фургала.

22 сентября появилась информация, что кандидат в губернаторы от либерально-демократической партии нарушил запрет на агитацию в «день тишины».

Выборы губернатора Хабаровского края состоялись 9 сентября в единый день голосования. Действующий глава региона единоросс Вячеслав Шпорт и его оппонент Сергей Фургал не смогли набрать необходимое количество голосов. В результате на 23 сентября был назначен второй тур. Повторное голосование проходит еще в трех регионах.

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