Ролик о вбросах на выборах в Хабаровском крае назвали провокацией

Видеоролик в интернете о фальсификациях в пользу кандидата от «Единой России» на губернаторских выборах в Хабаровском крае является провокацией. Об этом в воскресенье, 23 сентября, сообщается на сайте Общественной палаты региона.

«Нам удалось выяснить, что это видео было выложено в сеть заранее 21 сентября — до начала второго тура выборов губернатора в крае. По ролику очень сложно определить место произошедшего, в каком регионе это было снято и время действия событий. Поэтому мы делаем вывод о его провокационной направленности», — говорится в сообщении.

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Ранее в воскресенье на сайте движения в защиту прав избирателей «Голос» также появилась информация о фейковом характере ролика о вбросе, который якобы произошел на избирательном участке №498 в Чегдомыне. «Ролик загружен 22 сентября, ящик для голосования на нем и вовсе металлический», — указывают эксперты.

Кроме того, на «Карте нарушений» движения зафиксировано другое нарушение: неизвестный молодой человек предлагает студентам Хабаровского государственного университета экономики и права по 500 рублей за поддержку кандидата от ЛДПР Сергея Фургала.

Выборы губернатора Хабаровского края состоялись 9 сентября в единый день голосования. Действующий глава региона единоросс Вячеслав Шпорт и его оппонент кандидат от ЛДПР, депутат Госдумы Сергей Фургал не смогли набрать необходимое количество голосов. В результате на 23 сентября был назначен второй тур.

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