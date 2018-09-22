Кандидату от ЛДПР в Хабаровском крае пригрозили предупреждением за агитацию

Кандидат на пост губернатора Хабаровского края от ЛДПР Сергей Фургал может получить предупреждение, если избирательная комиссия региона подтвердит факт незаконной агитации в его пользу. Об этом агентству ТАСС сообщил секретарь избирательной комиссии Хабаровского края Оярс Машков.

По словам чиновника, на сегодняшний день в избирательную комиссию края поступило пять жалоб, связанных с подозрением на незаконную агитацию в пользу Фургала. Две жалобы касаются видеоролика, размещенного в Instagram, третья жалоба касается распространения агитационных материалов в ходе митинга 22 сентября. Четвертая жалоба — размещение на плазменной панели уличного экрана агитационного ролика за кандидата Фургала, пятая жалоба связана с интервью Фургала с фотографией в сентябрьском номере журнала BOSS.

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Ранее 22 сентября Ассоциация по защите избирательных прав «Гражданский контроль» получила информацию о том, что кандидат в губернаторы Хабаровского края от ЛДПР нарушил запрет на агитацию в «день тишины» накануне второго тура выборов. «Сегодня утром поступила информация о том, что в Хабаровске распространяются агитационные материалы Фурггала в виде печатной продукции, листовок, которые размещаются по подъездам, почтовым ящикам жилых домов. По городу ездит автотранспорт с агитационными материалами. Также демонстрируются видеоролики кандидата на рекламных табло и в интернете», — рассказал член Совета по правам человека при президенте России Александр Брод.

Выборы губернатора Хабаровского края состоялись 9 сентября в единый день голосования. Действующий глава региона, единоросс Вячеслав Шпорт и его оппонент депутат Госдумы Сергей Фургал набрали почти по 36 процентов голосов. Второй тур состоится 23 сентября.

Помимо Хабаровского края, вторые туры были назначены во Владимирской области, Приморском крае и Хакасии. В Приморье голосование уже состоялось 17 сентября, но результаты были аннулированы из-за фальсификаций. В Хакасии Виктор Зимин, который руководил республикой девять лет, снялся с выборов.

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