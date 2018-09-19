Памфилова пообещала находить организаторов фальсификаций

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова, комментируя ситуацию с выборами в Приморье, заявила, что организаторы срыва избирательного процесса будут найдены. Ее цитирует РИА Новости в среду, 19 сентября.

«Если, не дай бог, кто-то попытается, спрятавшись за юбки, трусливые мерзавцы, которые пытаются организовывать фальсификации, а сами прячутся потом, давят на этих женщин, учительниц в комиссиях и уходят от ответственности. А они как стрелочники потом идут по уголовной, по административной статье. Вот мы этого не допустим больше, мы будем всегда находить организаторов», — сказала она.

Глава ЦИК призвала «выводить за ушки на солнышко всех нерадивых чиновников законодательной, исполнительной власти», которые пользуются административными ресурсами в корыстных целях.

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Ранее в среду Элла Памфилова предложила рекомендовать комиссии Приморского края признать результаты второго тура выборов недействительными. Она уточнила, что 17 сентября в ТИК Советского района Владивостока остались без контроля важные документы.

17 сентября кандидаты в губернаторы Приморья Андрей Тарасенко от «Единой России» и Андрей Ищенко от КПРФ обвинили друг друга в фальсификации избирательного процесса. Победу, согласно данным ЦИК, во втором туре одержал единоросс.

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