Кандидата от ЛДПР обвинили в незаконной агитации в Хабаровском крае

Ассоциация по защите избирательных прав «Гражданский контроль» получила информацию о том, что кандидат в губернаторы Хабаровского края от ЛДПР нарушил запрет на агитацию в «день тишины» накануне второго тура выборов. Об этом сообщил «Интерфаксу» сопредседатель ассоциации, член Совета по правам человека при президенте России Александр Брод.

«Сегодня утром поступила информация о том, что в Хабаровске распространяются агитационные материалы кандидата от ЛДПР в виде печатной продукции, листовок, которые размещаются по подъездам, почтовым ящикам жилых домов. По городу ездит автотранспорт с агитационными материалами. Также демонстрируются видеоролики кандидата на рекламных табло и в интернете», — рассказал он.

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«Гражданский контроль» подготовил обращения в избирательную комиссию и прокуратуру края. «Мы считаем, что сигналы о происходящем — нехороший симптом в преддверии дня голосования», — заявил Брод.

О нарушениях со стороны кандидата от ЛДПР также заявил замруководителя рабочей группы по мониторингу реализации избирательных прав граждан Общественной палаты России Максим Григорьев, передает ТАСС.

Выборы губернатора Хабаровского края состоялись 9 сентября в единый день голосования. Действующий глава региона, единоросс Вячеслав Шпорт и его оппонент депутат Госдумы Сергей Фургал набрали почти по 36 процентов голосов. Второй тур состоится 23 сентября.

Помимо Хабаровского края, вторые туры были назначены во Владимирской области, Приморском крае и Хакасии. В Приморье голосование уже состоялось 17 сентября, но результаты были аннулированы из-за фальсификаций. В Хакасии Виктор Зимин, который руководил республикой девять лет, снялся с выборов.

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