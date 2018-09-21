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Памфилова обрадовалась сэкономленным на втором туре в Хакасии деньгам

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Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова прокомментировала снятие временно исполняющего обязанности главы Хакасии и кандидата от «Единой России» Виктора Зимина со второго тура выборов руководителей региона. Об этом сообщает ТАСС.

«Хорошо, что не совсем поздно [принял это решение], сэкономит государственные деньги, чтобы нам 23 сентября не проводить [голосование]. Он реально оценил свои возможности и поступил так, как считает нужным», — заявила Памфилова.

Она подчеркнула, что в обязанности ЦИК входит не оценка кандидатов, проведение выборов.

Ранее 21 сентября стало известно, что Зимин отказался от участия в выборах по состоянию здоровья. Второй тур должен был пройти 23 сентября. Согласно закону о выборах глав Республики Хакасия, в случае снятия кандидатуры одного из кандидатов до второго тура, его место передается следующего по числу голосов кандидату, при наличии письменного согласия. Третье место в первом туре выборов занял кандидат от «Справедливой России», предприниматель Андрей Филягин. Зампред фракции эсеров в Госдуме Михаил Емельянов заявлял, что его партия готова к борьбе на предстоящих выборах главы Хакасии.

В первом туре выборов главы Хакасии за Зимина проголосовали 32,42 процента избирателей. Кандидат от КПРФ Валентин Коновалов обошел его, набрав 44,81 процента.

17 сентября временно исполняющий обязанности главы региона назвал свое поражение в первом туре «ледяным душем для власти». При этом он исключил вариант ухода в отставку. Зимин впервые возглавил регион в 2009 году.

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Предыстория: Врио главы Хакасии снялся со второго тура выборов
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