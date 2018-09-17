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Кандидата от коммунистов на выборах в Хакасии обвинили в неадекватности

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Валентин Коновалов

Эксперты нашли странности в поведении депутатов от КПРФ во время выборов в Хакасии. Об этом они заявили в интервью «Ленте.ру».

«На выборах в Хакасии был очень интересный первый тур. Там баллотировался кандидат от КПРФ Коновалов. Он опирался на угольный холдинг "РУТЭК", если не ошибаюсь, у которого ключевым активом является — разрез "Аршановский"», — отметил директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. «Этот холдинг в свое время обвиняли в выводе средств от продажи угля через офшоры, что ведет к недопоступлению налога на прибыль. Естественно, губернатору Зимину такая ситуация с налогами сильно не нравилась. Он стал прижимать руководство разреза по налогам; те начали сопротивляться, и представитель КПРФ Коновалов, насколько я понимаю, оседлал этот процесс. Это обеспечило ему ставки. Замдиректора угольного разреза "Аршановский", кстати, вошел в Верховный Совет Хакасии. Кроме того, "РУТЭК" связывают с депутатом Госдумы, очень давно занимающим эту должность и даже являющимся первым запредом думского комитета по бюджету и налогам Глебом Хором. Его отец, вроде бы, является владельцем половины холдинга "РУТЭК". То есть, по факту, через "РУТЭК" единороссы и коммунисты оказались связанными интересами», — рассказал Делягин.

В свою очередь директор Центра политической информации Алексей Мухин высказал мнение, что, «видимо, новый коммунистический тренд на использование в качестве кандидатов либо самих крупных собственников (Грудинин, Кумин), либо их представителей настолько глубоко проник в концепцию работы с избирателями КПРФ, что регулярно туманит мозг ее членам». «Вот и молодой кандидат от партии Коновалов в Хакассии отметился рядом совершенно диких высказываний и о пожилых людях (дескать, "дорогу — молодым!", "они неспособны..." и тому подобное), и об угольных предприятиях, которые совершенно необходимо "останавливать" из-за их вреда окружающей среде», — рассказал эксперт. «Впрочем, это не помешало в дальнейшем молодому кандидату воспользоваться услугами "состоятельных господ", которые имеют интересы в республике для поддержки своей кампании», — подчеркнул он.

Михаил Делягин согласен с Алексеем Мухиным: «Очень интересно высказывание Коновалова по поводу людей старшего поколения — мне оно напомнило одно давнее высказывание Ходорковского». «Эти высказывания мне представляются близкими к своего рода социал-дарвинистской психологии. Учитывая, что у нас в очень большом количестве сфер деятельности есть специалисты только пожилого возраста (я, например, знаю человека, которому под 70 лет, и он является одним из вдохновителей побед нашей молодежи на компьютерных олимпиадах), это странно», — считает Делягин. «В целом, по крайней мере, у КПРФ, официальная позиция значительно более спокойная: они очень стараются привлекать молодежь и не бросают стариков. Такое отношение к старикам как у товарища Коновалова не свойственно нашей культуре», — подчеркнул эксперт.

Ранее, 17 сентября, глава Хакасии Виктор Зимин назвал поражение в первом туре губернаторских выборов 9 сентября «ледяным душем для власти». По итогам голосования кандидат от «Единой России» Зимин набрал 32,42 процента голосов, уступив кандидату от КПРФ Валентину Коновалову, набравшему 44,81 процента. Так как ни один из кандидатов не преодолел 50-процентный барьер, на 23 сентября был назначен второй тур.

9 сентября в единый день голосования в 80 регионах страны прошли более 4,7 тысячи выборов разного уровня.

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