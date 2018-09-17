Глава Хакасии назвал ледяным душем поражение в первом туре выборов

Глава Хакасии Виктор Зимин назвал поражение в первом туре губернаторских выборов 9 сентября «ледяным душем для власти». Его слова приводит РИА Новости в понедельник, 17 сентября.

«Я не буду искать сегодня внешние причины, это неправильно, я ответственен за республику: и за благосостояние, и за безопасность, и принимаю все эти вызовы лично на себя», — заявил Зимин на пресс-конференции.

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При этом глава Хакасии исключил вариант ухода в отставку. «Тогда я буду не политиком, если я скажу: "Да, я сдаюсь". Кому сдаться-то? Покажите», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос журналиста.

По итогам голосования кандидат от «Единой России» Зимин набрал 32,42 процента голосов, уступив кандидату от КПРФ Валентину Коновалову, набравшему 44,81 процента. Так как ни один из кандидатов не преодолел 50-процентный барьер, на 23 сентября был назначен второй тур.

9 сентября в единый день голосования в 80 регионах страны прошли более 4,7 тысячи выборов разного уровня.

Виктор Зимин впервые возглавил региона в 2009 году.

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