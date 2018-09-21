Врио главы Хакасии снялся со второго тура выборов

Временно исполняющий обязанности главы Хакасии Виктор Зимин снял свою кандидатуру со второго тура выборов руководителя региона. Об этом сообщил «Интерфаксу» источник в избирательной комиссии республики, позднее информацию официально подтвердил избирком.

Зимин отказался от участия в выборах по состоянию здоровья, отметил собеседник агентства. Второй тур был назначен на 23 сентября. После снятия кандидата голосование будет перенесено на две недели.

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В первом туре выборов главы Хакасии, который прошел в единый день голосования, ни один из кандидатов не набрал необходимых 50 процентов голосов. За Зимина, кандидата от «Единой России», проголосовали 32,42 процента избирателей. Кандидат от КПРФ Валентин Коновалов обошел его, набрав 44,81 процента.

На третьем месте оказался лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия» Андрей Филягин, набравший 11,23 процента. Согласно закону, место кандидата, отказавшегося участвовать во втором туре выборов, может занять следующий кандидат по количеству набранных в первом туре голосов. В ином случае Коновалову придется участвовать единолично, для победы ему необходимо набрать 51 процент голосов.

Ранее, 17 сентября, Зимин назвал свое поражение в первом туре «ледяным душем». Он также категорически исключил вариант своего ухода в отставку.

Виктор Зимин впервые возглавил регион в 2009 году.

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