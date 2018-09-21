Эксперты назвали рулевых региональных парламентов

Выборы 9 сентября не обещали правящей партии высоких результатов на фоне грядущих изменений пенсионной системы. Однако прогнозы оказались несостоятельными, и лишь в нескольких регионах «Единая Россия» не смогла получить абсолютное большинство голосов. Но даже и там единороссы сохранили свои позиции. Об этом говорят исследования широкого круга политтехнологов и аналитиков.

Один из ярких тому примеров — Иркутская область. По словам председателя правления фонда «Петербургская политика» Леонида Давыдова, иркутские выборы в Законодательное собрание завершились неожиданно для многих наблюдателей — председателем регионального парламента стал единоросс Сергей Сокол, кандидатуру которого поддержали также и представители других партий. «Судя по всему, по количеству замов Иркутское собрание полностью под аппаратным контролем "Единой России". Теперь губернатор-коммунист уравновешен еэровским Заксом», — написал он.

Таким образом, политическая действительность теперь такова, что 5 из 8 комиссий и комитетов в Иркутском парламенте теперь возглавляют представители правящей партии. Более того, из трех должностей вице-премьеров две заняли представители «Единой России» — Кузьма Алдаров и Александр Ведерников. Третье кресло вице-спикера ушло коммунисту Ольге Носенко.

«Коммунисты по существу не сумели или не захотели реализовать свои права мажоритариев и контроль над ЗС заново установили единороссы», — отмечает политолог Виталий Иванов, констатируя, что «Единой России» удалось более чем удачно выйти из едва ли не самой неудачной для нее выборной кампании.

В свою очередь генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов отмечает, что данные результаты говорят о том, что «Единой России» удалось реализовать в региональном парламенте эффективную коалиционную стратегию.

Не менее выгодно для ЕР сложилась ситуация в Хакасии. Пост спикера там занял единоросс Владимир Штыгашев. За него проголосовал 31 депутат, тогда как за его коллегу от КПРФ Вячеслава Тутатчикова всего 18. Первым заместителем председателя стал единорос Юрий Шпигальских. Четыре комитета также достались представителям правящей партии, два возглавили депутаты от КПРФ, еще один комитет и комиссию — депутаты от ЛДПР, а также один руководящий пост достался члену партии «Коммунисты России».

Несмотря на все прогнозы политологов на прошедших выборах «Единая Россия» в итоге получила 60 процентов мандатов в законодательных собраниях регионов, где проходили выборы. Нужно отметить, что выборы в Заксобрание Иркутской области 9 сентября 2018 года прошли при явке 26,3 процента. По их итогам КПРФ получила в парламенте 18 мандатов, а «Единая Россия» — 17. На выборах депутатов Верховного совета Хакасии явка составила 41,77 процента. По единому округу одержала победу КПРФ, а «Единая Россия» оказалась второй, далее идут ЛДПР, «Коммунисты России» и «Справедливая Россия». По итогам двухуровневых выборов «Единая Россия» получила 17 мандатов, КПРФ — 16, ЛДПР — 9.

В Единый день голосования 9 сентября завершились 84 избирательных кампании в 53 регионах России, по их итогам было замещено 22,5 тысячи мандатов.