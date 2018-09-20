Жириновский нацелился на победу в выборах во всех регионах

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал прессе слухи о том, что кандидаты от партии на выборах губернаторов Хабаровского края и Владимирской области готовы отказаться от борьбы в обмен на предложенные им должности в региональных органах власти.

«ЛДПР не продается и не сдается! Мы будем идти на победу в обоих регионах», — заявил журналистам Жириновский. «Мы нигде не отказываемся от участия в выборах, везде наши кандидаты идут до победного конца, мы ничего не сдаем — ни выборы губернатора в Хабаровском крае, ни во Владимирской области. И я убежден, что если пройдут честные вторые туры, как нам обещает Памфилова со слезами на глазах, то победят наши кандидаты — Фургал и Сипягин», — подчеркнул политик.

Жириновский также подверг жесткой критике обоих действующих губернаторов — Светлану Орлову и Вячеслава Шпорта: «Орлова близко никому не нужна во Владимире. Ей давно пора вернуться на родину, на Дальний Восток. И Шпорт в Хабаровске никому не нужен. Люди их обоих ненавидят», — сказал лидер ЛДПР.

Он также детально объяснил появившуюся в СМИ информацию о том, что кандидаты от ЛДПР приняли кадровые предложения действующих региональных властей. «Шпорт предлагает Фургалу пост вице-губернатора! Да он в первом туре набрал меньше нашего кандидата! Кто еще должен кому из них пост предлагать? Пусть Шпорт выиграет сначала! Что же касается заявления Фургала, то оно было неверно интерпретировано. Он не отказывался от выборов! Речь шла о том, что если в результате выборов все же выиграет Шпорт, то Фургал готов занять пост в правительстве, чтобы иметь возможность хотя бы в таком качестве выполнять свои обязательства перед избирателями. Но от выборов он не отказывался, Фургал пойдет до победного конца!» — пообещал Жириновский.

«То же самое во Владимире. Нам еще год назад предлагали там пост вице-спикера заксобрания. Но мы тогда же и отказались! Это никчемная должность, которая итак автоматически полагается всем парламентским партиям. А сейчас Орлова снова вбрасывает эту дезинформацию. Официально говорю: все слухи об отказе Сипягина от выборов — это грязные технологии. Сипягин идет до конца и только на победу. В первом туре он набрал лишь на 4 процента меньше Орловой. Во всех демократических странах во втором туре при таком раскладе кандидат от оппозиции побеждает», — отметил лидер ЛДПР.

По словам Жириновского, 20 сентября и в Хабаровск и во Владимир выезжают команды депутатов Госдумы от ЛДПР для усиления избирательной кампании в этих регионах.

Вторые туры выборов глав Хабаровского края и Владимирской области пройдут 23 сентября. В Хабаровском крае в первом туре, состоявшемся 9 сентября, кандидат от ЛДПР Сергей Фургал опередил действующего губернатора Вячеслава Шпорта, набрав 35,8 процента голосов. Во Владимирской области кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин занял второе место, набрав 31,3 процента голосов.

В Приморском крае второй тур губернаторских выборов, в которые вышли представители «Единой России» и КПРФ, прошел 16 сентября, но из-за массовых нарушений итоги голосования были отменены, через 3 месяца состоятся новые выборы.