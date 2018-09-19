Жириновский избежал уголовного дела за избиение украинца

Гражданин Украины Сергей Купин получил отказ в возбуждении уголовного дела против лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Украинец обратился в полицию с заявлением на политика, который ударил его по лицу 9 сентября во время акции протеста в центре Москвы. Купин назвал Жириновского говном, чего тот не смог стерпеть и побил обидчика.

Лидер ЛДПР пообещал, что мужчина будет «истекать кровью» и «сдохнет сегодня», а затем потребовал показать паспорт. Действия политика возмутили других протестующих, и его сбили с ног.

9 сентября в Москве и других городах России прошли прошли акции протеста против повышения пенсионного возраста, которые закончились столкновениями с полицией. По данным московского управления МВД, в столице в акции приняли участие около двух тысяч человек, организаторы сообщали о пяти тысячах участников.

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